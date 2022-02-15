اجتماعٌ قضائي مهم في قصر عدل بيروت.. إليكم التفاصيل

عُقد في القاعة العامة لمحكمة التمييز في قصر العدل في بيروت إجتماع موسّع حضره وزير العدل القاضي هنري الخوري، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود وأعضاء المجلس، رئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي علي إبراهيم، الرؤساء الأول لمحاكم الإستئناف في كلّ المحافظات وكافة الهيئات الإستشارية، وممثل عن المساعدين القضائيين، وخُصص للبحث في الأوضاع التي يعاني منها القضاة والموظفون وواقع قصور العدل في لبنان.وسادت الإجتماع أجواء إيجابية، واتجاه نحو متابعة العمل في المحاكم والدوائر القضائية، بعد أن عرض وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى كلّ المساعي المبذولة في سبيل معالجة الأوضاع القضائية في الظروف الراهنة.