دورية لشعبة "المعلومات" تنجو من الخطر.. هذا ما حصل في بعلبك

أحبطت دورية لشعبة المعلومات محاولة إلقاء المطلوب ع. ح. قنبلة يدوية على عناصر الدورية، خلال توقيفه على طريق بوداي - بعلبك.



وضبط مع الموقوف سيارة مسروقة كان يقودها من نوع "كيا بيكانتو"، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".