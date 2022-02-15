لبنان

دورية لشعبة "المعلومات" تنجو من الخطر.. هذا ما حصل في بعلبك

Lebanon 24
15-02-2022 | 13:15
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أحبطت دورية لشعبة المعلومات محاولة إلقاء المطلوب ع. ح. قنبلة يدوية على عناصر الدورية، خلال توقيفه على طريق بوداي - بعلبك.
 
وضبط مع الموقوف سيارة مسروقة كان يقودها من نوع "كيا بيكانتو"، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 
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