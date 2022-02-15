في طرابلس.. "المخابرات" توقفُ سورياً بجرم تهريب البشر

أوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "م.خ" سوري الجنسية في مدينة الميناء - طرابلس، المطلوب بجرم تهريب بشر عبر البحر بصورة غير شرعية.



وسُلم الموقوف الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.