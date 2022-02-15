لبنان

في طرابلس.. "المخابرات" توقفُ سورياً بجرم تهريب البشر

Lebanon 24
15-02-2022 | 13:19
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أوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "م.خ" سوري الجنسية في مدينة الميناء - طرابلس، المطلوب بجرم تهريب بشر عبر البحر بصورة غير شرعية.

وسُلم الموقوف الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
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