لجان المساعدين القضائيين: التوقف عن العمل ما زال قائماً

أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان، في بيان اليوم، انه "عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 11/2/2022، تعلن بأن التوقف عن العمل ما زال قائماً وبأن العمل سيقتصر على تسمية موظف واحد في كل قصر عدل لإستقبال الدعاوى المتعلقة بآخر يوم من المهلة القانونية فقط".