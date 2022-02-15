لبنان

بيانٌ صادر عن "أمن الدولة".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
15-02-2022 | 13:45
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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي: "كثرت التحاليل والمعلومات المغلوطة في ما حصل اليوم أثناء تنفيذ دورية من المديرية العامة لأمن الدولة إشارة قضائية.

يهمّ المديرية العامة لأمن الدولة أن توضح أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، غير دقيق، وأن المديريات الأمنية حريصة على التنسيق والتعاون أثناء تنفيذ جميع المهام الموكلة إليها، ضمن إطار القوانين المرعية الإجراء".
 
 
 
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