لبنان

ماذا يجري داخل أنفاق المطار؟

Lebanon 24
15-02-2022 | 14:11
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أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنّ طريق أنفاق المطار تشهدُ زحمة سير خانقة وصولاً إلى خلدة من دون أن تُعرف الأسباب. 
 
وحتى الآن، لم تنشر غرفة "التحكم المروري" عبر "تويتر" أي خبرٍ يوضح حقيقة ما يحصل هناك. 
 
 
 
 
 
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