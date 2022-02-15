14
o
بيروت
14
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ماذا يجري داخل أنفاق المطار؟
Lebanon 24
15-02-2022
|
14:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنّ طريق أنفاق المطار تشهدُ زحمة سير خانقة وصولاً إلى خلدة من دون أن تُعرف الأسباب.
وحتى الآن، لم تنشر غرفة "التحكم المروري" عبر "تويتر" أي خبرٍ يوضح حقيقة ما يحصل هناك.
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر خلدة باتجاه الشويفات بسبب تجمع للمياه قرب مفرق الجامعة اللبنانية الحدث
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر خلدة باتجاه الشويفات بسبب تجمع للمياه قرب مفرق الجامعة اللبنانية الحدث
16/02/2022 00:50:07
16/02/2022 00:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بيروت: مصرف لبنان - الحمرا وساحة الشهداء باتجاه القاعدة البحرية (التحكم المروري)
Lebanon 24
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بيروت: مصرف لبنان - الحمرا وساحة الشهداء باتجاه القاعدة البحرية (التحكم المروري)
16/02/2022 00:50:07
16/02/2022 00:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع السير أمام مصرف لبنان في الحمرا (التحكم المروري)
Lebanon 24
قطع السير أمام مصرف لبنان في الحمرا (التحكم المروري)
16/02/2022 00:50:07
16/02/2022 00:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع السير امام مصرف لبنان الحمرا بيروت (التحكم المروري)
Lebanon 24
قطع السير امام مصرف لبنان الحمرا بيروت (التحكم المروري)
16/02/2022 00:50:07
16/02/2022 00:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
التحكم المروري
تابع
الأكثر قراءة
دولار "صيرفة".. هكذا سيُصبح
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. هكذا سيُصبح
02:15 | 2022-02-15
15/02/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهدهُ اللبنانيون خلال الأيام المقبلة
Lebanon 24
هذا ما سيشهدهُ اللبنانيون خلال الأيام المقبلة
03:37 | 2022-02-15
15/02/2022 03:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
صحافيّ لبناني موقوفٌ في ملف التجسس.. هذه هويّته!
Lebanon 24
صحافيّ لبناني موقوفٌ في ملف التجسس.. هذه هويّته!
23:12 | 2022-02-14
14/02/2022 11:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
باصاتٌ فرنسيّة ستصلُ تباعاً إلى لبنان.. إليكم نطاق عملها
Lebanon 24
باصاتٌ فرنسيّة ستصلُ تباعاً إلى لبنان.. إليكم نطاق عملها
23:21 | 2022-02-14
14/02/2022 11:21:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصّورة.. هكذا احتفل وزير الطاقة مع زوجته بـ"عيد الحب"
Lebanon 24
بالصّورة.. هكذا احتفل وزير الطاقة مع زوجته بـ"عيد الحب"
00:59 | 2022-02-15
15/02/2022 12:59:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:28 | 2022-02-15
تسعيرة جديدة للبنزين تصدر غداً.. إليكم ثمنه المتوقع بالأرقام
13:36 | 2022-02-15
هرجٌ ومرج في برج حمود.. فيديو يوثق إشكالاً كبيراً
17:16 | 2022-02-15
لا خلاف بين بيرم وفيّاض
17:05 | 2022-02-15
خشية من سيناريو خطير
16:55 | 2022-02-15
مقدمات النشرات المسائيّة
15:53 | 2022-02-15
نادي قضاة لبنان: مستمرون بالتضامن مع سائر القضاة المُعتكفين
فيديو
"Great Wall" تُروّج لسيارة قوية وعصريّة... تعرفوا إلى "King Kong" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Great Wall" تُروّج لسيارة قوية وعصريّة... تعرفوا إلى "King Kong" الجديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-02-15
16/02/2022 00:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط في أرضية الملعب وتعرّض لغيبوبة... لاعب كرة قدم ينجو من الموت بأعجوبة (فيديو)
Lebanon 24
سقط في أرضية الملعب وتعرّض لغيبوبة... لاعب كرة قدم ينجو من الموت بأعجوبة (فيديو)
14:00 | 2022-02-15
16/02/2022 00:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف الى الواجهة من جديد.. هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف الى الواجهة من جديد.. هذا ما قالته (فيديو)
09:17 | 2022-02-15
16/02/2022 00:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact