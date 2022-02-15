لبنان

تسعيرة جديدة للبنزين تصدر غداً.. إليكم ثمنه المتوقع بالأرقام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-02-2022 | 14:28
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أكّدت مصادر المديرية العامة للنفط لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، إنّ "جدول أسعار المحروقات الجديد سيصدرُ صباح غدٍ الأربعاء"، موضحة   أن "مصرف لبنان أبلغ المديرية اعتماد مبلغ 20400 ليرة للدولار الواحد وذلك لتسعير نسبة 85% من سعر صفيحة البنزين".  
وأوضحت المصادر أن "نسبة الـ15% الأخرى من سعر الصفيحة ستكون على أساس دولار يتراوح بين 20800 و 21200 ليرة". 
ولفتت المصادر إلى أن سعر البنزين سيشهدُ بعض التغيرات الطفيفة، ومن المتوقع أن يتغير بين هامش يتراوح بين 2000 إلى 4000 ليرة صعوداً أو هبوطاً. 
وبذلك، فإن سعر صفيحة البنزين (95 أوكتان) قد يأتي سعرها غداً بين 355 ألف ليرة و 367 ألف ليرة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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