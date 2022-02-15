إلقاء القبض على عمّال أجانب في أميون.. والبلدية تحذر!

قامت دورية من حرس وشرطة بلدية أميون بإلقاء القبض على شبّان من الجنسية السورية يقومون بسرقة حديد من سهل البلدة، وقد تمّ تسليمهم لشعبة المعلومات من أجل استكمال التحقيق اللازم.



لذا، يرجى من أهالي بلدتنا الكرام، كل من يُسْكِن أو يُؤَجّر لديه أي عامل أجنبي تحمّل كامل المسؤولية القانونية ومراقبتهم الدورية وإلزامية التبليغ عن أي عمل مُخِلّ على الفور لإجراء اللازم، وكل من يَتَلكّأ عن إعلام البلدية عليه تحمّل كامل المسؤولية، كما وضرورة الإلتزام بعدد محدد ضمن المسكن منعاً للإكتظاظ.