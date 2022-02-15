لبنان

نحاس: الموازنة تتضمن بنوداً تساهم في تحفيز الاقتصاد

Lebanon 24
15-02-2022 | 14:38
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أكّد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس أنّ "هناك بنوداً في الموازنة تساهم في تحفيز الاقتصاد"، موضحاً أن "هناك بنوداً لديها إجراءات تنتجُ تأقلماً مع الوضع الحالي من دون أن تؤثر على الفقراء". 
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"NBN"، سأل نحاس: "إن كان علينا أن نؤمن الأساسيات والدعم الاجتماعي فمن أين نأتي بالأموال؟".
مع هذا، فقد شدد نحاس على أنه "لدى لبنان مقدرات كبيرةٌ جداً"، لكنه اعتبر أن "هناك فجوة في الوضع المالي"، وقال: "علينا أن نعالج هذه الفجوة بنموّ اقتصادي". 
ولفت نحّاس إلى أن "السلع الأساسية معفاة من الضرائب الإضافية"، وأضاف: "في ما خصّ السلع الكماليّة فإن فسيكون عليها بعض الرسوم الضئيلة جداً".

 

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