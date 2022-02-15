لبنان

اللقاء التشاوري في شأن التربية يتابع جلساته غداً والخميس في السرايا

Lebanon 24
15-02-2022 | 15:33
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أفاد "اللقاء التشاوري الوطني في شأن التربية والتعليم العالي وخطة تعافي القطاع"، في بيان، أنه "سيتابع جلساته في السرايا الحكومية في العاشرة قبل ظهر غد الأربعاء ، في موضوع التعليم العام وتطوير المناهج التربوية".

وبحسب البيان، فإن "اللقاء التشاوري سينعقد الخميس في السرايا الكبيرة أيضاً، في شأن الجامعة اللبنانية والتعليم المهني والتقني، برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ومشاركة وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ورئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري".
 
وختم البيان: "من المقرر أن ينعقد اللقاء في مطلع آذار في شأن التعليم العالي الخاص".

 
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