لبنان

"الشعبي الناصري" يضيء شموعاً في صيدا احتفاء بذكرى تحريرها

Lebanon 24
15-02-2022 | 15:44
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أضاء أعضاء في قطاع الطلاب في التنظيم الشعبي الناصري الشموع في ساحة الشهداء في صيدا، عشية الذكرى الـ37 لتحرير منطقة صيدا من الاحتلال الإسرائيلي.
 
ووجه المشاركون في إضاءة الشموع التحية إلى "جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية" وسائر المقاومين الذين أجبروا جيش الاحتلال على الانسحاب.

 
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