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لبنان
لا خلاف بين بيرم وفيّاض
Lebanon 24
15-02-2022
|
17:16
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سألت "اللواء" وزير العمل مصطفى بيرم عن الصور التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي والتي ظهر فيها وكأن هناك جدالاً حصل بين بيرم ووزير الطاقة فنفى ذلك، مؤكداً ان "ما حصل مجرّد مزاح، وان دخول وزير الصناعة بينهما لحظة التقاط الصور أوحى وكأن هناك جدالاً بينه وبين الوزير فياض".
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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