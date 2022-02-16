استراحة موقتة للطقس.. ولكن لا تفرحوا كثيراً الأجواء الشتوية ستعود بقوة في هذا الموعد

ذكرت صفحة Weather Of Lebanon على "فيسبوك" ان الطقس يستمر اليوم الأربعاء والخميس والجمعة مُتقلبّا وغائما جزئياً مع درجات حرارة تُلامِس 17 ساحِلاً، 10على جبال ال 1000م و13 بقاعاً .

أما طقس نهاية الأسبوع أي يوميّ السبت 19 والأحد 20 شباط فسيكون متقلّبا مع إحتمال زخات عابرة السبت والأحد مشمس إجمالاً.

وأشارت الصفحة إلى ان ابنان يشهد إستراحة موقتة حاليا مع تقلبات جويّة ضعيفة مع عودة الأجواء الشتوية بقوّة أواخِر الشهر الجاري.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الأربعاء غائما جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية.

الخميس: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة.

الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وتصبح الأجواء مهيأة بعد منتصف الليل اي فجر السبت لهطول امطار متفرقة.