انتخابات دائرة بيروت الثانية: سباق على تحصيل "الحاصل"

بعدما حسم الرئيس سعد الحريري الجدل القائم بشأن مشاركة شخصيات من "المستقبل" في الانتخابات، بتأكيده أن "تيار المستقبل" سيكون خارج الاستحقاق النيابي في أيار 2022، فإن المشهد في دائرة بيروت الثانية في أيار 2022 سيكون مختلفا عن تحضيرات انتخابات العام 2018.

القوى السياسية غارقة في احصاءاتها ودراستها حيال تشكيل اللوائح الانتخابية، وفيما أصبح محسوما ان ثنائي "حزب الله وحركة امل" سيخوض الانتخابات على لائحة واحدة مع الحزب السوري القومي الاجتماعي في هذه الدائرة فان وجهة "التيار الوطني الحر" لم تتحدد بعد ، وكذلك الأمر بالنسبة الى جمعية المشاريع التي تتجه وفق بعض المعطيات إلى خوض الاستحقاق بعيدا عن حزب الله.اما في ما خص المقعد الدرزي فالامور لم تتبلور في صورة نهائية بعد، مع الاشارة في هذا السياق الى ان هذه الدائرة سوف تشهد لوائح عدة فالنائب فؤاد المخزومي يسعى الى تشكيل لائحة،كذلك الأمر بالنسبة الى المجتمع المدني وربطا بالحديث عن احتمال أن يترشح السفير السابق نواب سلام في هذه الدائرة ورغبة رجل الأعمال بهاء الحريري العمل على تشكيل لائحة مدعومة من جمعية سوا لبنان.

كل ذلك لا يعني أن كل اللوائح سوف تؤهل لخوض غمار استحقاق أيار المقبل. فالقوائم الانتخابية المتنافسة ستكون في سباق من أجل أن تحصل على الحاصل الانتخابي الذي يشكل التحدي الابرز للأحزاب .

وترددت معلومات أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل زار الشهر الماضي بناء على طلبه مقر جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية في برج ابي حيدر والتقى رئيس الجمعية الشيخ حسام قراقيره في زيارة بقيت بعيدا عن الإعلام.