خلافات في دائرة "شمالنا" الثالثة بسبب التمييز بين المرشحين

تشهد "مجموعة ثورية" تعمل في دائرة "شمالنا" الثالثة إرباكاً كبيراً بعدما بدأت بالإنتخابات التمهيدية لمرشحيها، حيث لم تعتمد وحدة المعايير، بل كان هناك إستنسابية وأفضلية لمرشح على آخر وخاصةً في قضاء الكورة، وفق ما تقول المعلومات.

وعلم في هذا السياق أن مرشحا من الكورة حصل على اكبر عدد أصوات في الإستفتاء التمهيدي ، لكن لم تؤخذ نتيجته بعين الإعتبار، بحجة من اللجنة بأنه لا يحمل شهادة جامعية ، مع العلم أن شروط المنافسة على الترشح لم تذكر الإستحصال على شهادة جامعية.

ووفق المعلومات فان الخلافات بدأت داخل المجموعة على خلفية التمييز بين مرشح وآخر .