لبنان

لا جدول محروقات اليوم.. وبلبلة في الاسواق

Lebanon 24
16-02-2022 | 00:43
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أعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن جدول تركيب اسعار المحروقات ليس جاهزاً اليوم، ومن الممكن ان لا يصدر قبل الغد.
وأكد البراكس أن هذا الموضوع يمكن ان يخلق ازمة مازوت جديدة في حال لم يتم تسليم هذه المادة للاسواق المحلية بسبب عدم صدور الجدول.
وقالت مصادر معنية في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" إن المعنيين في وزارة الطاقة أبلغوهم بالأمس أن جدول المحروقات سيصدر صباح اليوم رغم سفر المديرة العامة للنفط أورور فغالي خارج البلاد.

ولفتت المصادر إلى أن الكلام بالأمس كان واضحاً بأن هناك جدول اليوم لكن المفاجأة كانت في عدم اصداره لأسباب ما زالت مجهولة حتى الآن.

ووفقاً للمصادر عينها، فان ما حصل خلق بلبلة في السوق ولدى الشركات وخصوصاً تلك المعنية بقطاع المازوت.

وختمت المصادر قائلة: "هناك ترقب لصدور جدول اليوم وفي حال لم يحصل ذلك فانه سيصدر يوم غد الخميس".
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