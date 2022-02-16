لا جدول محروقات اليوم.. وبلبلة في الاسواق

وقالت مصادر معنية في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" إن المعنيين في وزارة الطاقة أبلغوهم بالأمس أن جدول المحروقات سيصدر صباح اليوم رغم سفر المديرة العامة للنفط أورور فغالي خارج البلاد.ولفتت المصادر إلى أن الكلام بالأمس كان واضحاً بأن هناك جدول اليوم لكن المفاجأة كانت في عدم اصداره لأسباب ما زالت مجهولة حتى الآن.ووفقاً للمصادر عينها، فان ما حصل خلق بلبلة في السوق ولدى الشركات وخصوصاً تلك المعنية بقطاع المازوت.وختمت المصادر قائلة: "هناك ترقب لصدور جدول اليوم وفي حال لم يحصل ذلك فانه سيصدر يوم غد الخميس".