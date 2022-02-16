"أبو سلّة" يزودهما بالحشيشة و"السلفيا"... وتوقيفهما تم "في السوق"

كتب المحرر القضائي:

في محلة سوق الأحد، أوقفت دورية من مفرزة إستقصاء بيروت الظنّينين فارس.أ.ض و شادي.ب(قاصر) على متن سيارة بيجو بعدما عُثر بحوزة الأول على كيس نايلون شفاف يحتوي على ١،٨ غراماً قائماً من مادة السلفيا ودفتر لفّ ورق، فتمت إحالتهما على فصيلة الأشرفية، ومن ثم على مكتب مكافحة المخدرات المركزي للتحقيق معهما، حيث أجري فحص مخبري لهما جاءت نتيجته إيجابية لجهة تعاطي مادة الحشيشة.

وفي سياق التحقيق الإستنطاقي، إعترف الظنّينان بتعاطي مادتي الحشيشة والسلفيا، وأنهما يستحصلان عليها من شخص ملقب بأبو سلة من محلة السبتية من دون أن يرياه.

وتبيّن من ملفات مكتب مكافحة المخدرات المركزي بأن المقصود بأبو سلة هو المتّهم علي.ز الذي يوجد بحقه أكثر من ٨٥٠ محضراً بجرائم تعاطي وترويج وإتجار بالمخدرات، وهو مطلوب ومتوارٍ عن الأنظار.

وفي سياق التحقيق الإستنطاقي، إعترف الظنّين فارس بما أُسند اليه وكرّر أقواله الأولية، فيما لم يحضر الظنّين شادي، كما بقي المتّهم علي.ز متوارياً عن الأنظار، فتم توقيفهما غيابياً.

وأمام الهيئة الإتهامية، وبعد توقيف الظنّين شادي إعترف بما أُسند اليه وكرّر أقواله الأولية.

وفي المحاكمة العلنية، حضر الظنّين فارس وإعترف بتعاطي الحشيشة وبإستحصاله عليها من أبو سلة في محلة الفنار، فيما لم يحضر المتّهم علي.ز، وهو مبلغ قرار المهل، فتقرر محاكمته غيابياً وإعتباره فارّاً من وجه العدالة، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه، كما لم يحضر الظنّين شادي فتقرر محاكمته غيابياً.

هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمت بالإجماع بتجريم المتّهم علي.ز بالجناية المنصوص عنها في المادة ١٢٥ من قانون المخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وتغريمه مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية، وتجريده من حقوقه المدنية، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه.

كما أدانت الهيئة الظنّين فارس.أ.ض بجنحة المادة ١٢٧/مخدرات وحبسه سنداً لها مدة ثلاثة أشهر، وتغريمه مبلغ مليوني ليرة لبنانية، والإكتفاء تخفيفاً بمدة توقيفه وبغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية.

وأدانت الظنّين شادي.ب بجنحة المادة ١٢٧/مخدرات معطوفة على المادة ٦ من القانون رقم ٢٠٠٢/٤٢٢ لعلّة القصر، وإحالة الملف بشأنه الى القاضي المنفرد الناظر في جنح الأحداث في بيروت للنظر في مسألة العقوبة الواجب فرضها بحقه بعد إنبرام هذا الحكم، وبإتلاف كمية المخدرات المضبوطة أصولاً.