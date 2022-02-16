لبنان

بعد خطف إبن المدينة... هذا ما فعله اهالي بعلبك ليلاً!

Lebanon 24
16-02-2022 | 00:51
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نفذ اهالي مدينة بعلبك واقارب المخطوف خالد السرغاني ليلا اعتصاماً عند دوار دورس – بعلبك حيث قطعوا خلاله الطريق الدولية بالاتجاهات الاربعة بما فيها مداخل مدينة بعلبك، وفق مندوبة "لبنان 24".
وطالب المحتجون القوى الامنية بالقيام بواجباتها بكشف مصير السرغاني الذي خطف من ساحة ناصر، عند الساعة الخامسة من بعد ظهر امس بينما كان يحاول تأمين الدواء لاطفاله المرضى.
 
 
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