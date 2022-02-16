كاتبة واعلامية مرشحة في كسروان-الفتوح

قررت الكاتبة والاعلامية كارن البستاني خوض الانتخابات النيابية كمرشحة مستقلة عن المقعد الماروني في قضاء كسروان-الفتوح وستتقدم بترشيحها الرسمي في غضون ايام .

والمعروف عن البستاني انها ناشطة جدا في صفوف الاغتراب اللبناني ، حيث اضاءت على اكثر من ٦٠٠ قصة نجاح مغتربين من اصل لبناني في اكثر من ٢٦ بلد من خلال برنامجها التلفزيوني "اسماء من التاريخ"، ولها مساهماتها الفاعلة في عقد مؤتمرات اغترابية ومثلت لبنان في مؤتمرات عالمية.

اسست اكثر من جمعية منها the lebanese ALS Association مع المرحوم الدكتور جميل زغيب، وجمعيتها الخاصة LinK -(الجمعية اللبنانية الدولية) عام ٢٠١٩. كما عينت سفيرة لجمعية "ام النور" في العالم.

خريجة جامعة السوربون والجامعة اللبنانية الاميركية LAU وحائزة على ماجيستير في الادب الفرنسي والعلوم السياسية والاعلام.