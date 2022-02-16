هذا ما دار أمس في مجلس الوزراء

نفى وزير الصناعة جورج بوشكيان ما يحكى عن خلاف بين وزيري الطاقة والعمل داخل مجلس الوزراء، مشيراً الى ان نقاشاً دار داخل الجلسة، وواصفاً خطة الكهرباء بالجيدة بشكل عام ولكن هناك تفاصيل يجب البحث بها.بوشكيان وفي حديث عبر صوت كل لبنان أكد أن لا عودة لدوامة السلف بما خص الكهرباء ولن نقبل الاستمرار بهذا الأمر ويجب أن تكون الأمور واضحة والخطة يجب أن تكون شفافة.