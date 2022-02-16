17
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
المرتضى: علينا السعي إلى الوحدة الحقيقية بين اللبنانيين ومقاربة الاختلاف بروح المسؤولية
Lebanon 24
16-02-2022
|
01:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى من السادة قصي وابراهيم شرف الدين ومهدي هاشم مجموعة قيمة من مؤلفات جدهم العالم الكبير سماحة السيد عبد الحسين شرف الدين مع "بورتريه" له من رسم الفنان التشكيلي المبدع الأستاذ حسن جوني، وقد أوعز الوزير المرتضى بإيداعها في ركن خاص بالمكتبة الوطنية- الصنائع لتكون بمتناول روادها.
وفي هذه المناسبة صدرت عن وزير الثقافة الكلمة الآتية: "عاشَ همومَ الأمة بعقله وروحه ووجدانه، فكان من أوائل الذين تنبّهوا للمخاطر المحدقه بها... إنه العلامة العلم السيد عبد الحسين شرف الدين الذي تصدى لكل محاولات استضعاف بلادنا والتآمر عليها، وأوضح للناس أن لهذا التصدي محوران: الأول هو الاستعمار، فوقف في وجهه وقفة العارف بالتاريخ معرفةً وثيقةً، المطلِّ على المستقبل بعين ثاقبة، فواجه الاستعمار الفرنسي ودفع الثمن مع من كانوا معه من غير أن يهادن أحدًا في الحق طرفة عين. والمسار الثاني هو الوحدة داخل أوطاننا وبلادنا، وانطلاقتها الأولى معالجة ما بين السنة والشيعة من نزاعات تقف حائلًا دون وحدتهم. فلقد كان يرى أن المشكلة بينهم ليست في التراكمات التاريخية فحسب، بل في تعطّل آلية الحوار والجدال بالتي هي أحسن، والحمل على الأفضل. هكذا عَرف بفطنته وبعد نظرته أن لا سبيل إلى اختراق هذا الوهم الذي يصيب المكوّنات الدينية في بلادنا، والإسلامية منها تحديدًا، إلا بالحوار الصريح البنّاء، الذي يفتح دفاتر الماضي بروح الحرص على المستقبل، ويستبعد كل أساليب التجريح والتعالي والأثرة؛ فكان كتابه "المراجعات" الذي تضمن حواراته مع شيخ الأزهر سماحة الامام سليم البشري، فاتحةً عملية ونفسية وأخلاقية في مسيرة الحوار أمام كلِّ من سلكوا لاحقًا هذا السبيل، وعنوانًا للسعي إلى الوحدة الحقيقية التي لا تعني التنازل عن الخصوصيات، بل تدعو إلى مقاربة الاختلاف بروح المسؤولية والحب والوعي لمخاطر العصبية. ما أحوجنا اليوم إلى أن ننهل من هذا التراث النير، وننبذ أساليب الشرذمة والانقسامات، ونكون مقاومين حقيقيين للاستعمار والتخلف والجهل والعصبية، فكلُّها رذائل متساوية، وأن نمحضَ الولاء أهلنا ووطننا ورسالاتنا التي تنهى عن التباعد والبغضاء، ملتزمين بالحوار المحبِّ الواعي وسيلةً لمواجهة الأخطار المحدقة باللبنانييين وطناً وشعباً وطوائف ومكونات".
تابع
الأكثر قراءة
هرجٌ ومرج في برج حمود.. فيديو يوثق إشكالاً كبيراً
Lebanon 24
هرجٌ ومرج في برج حمود.. فيديو يوثق إشكالاً كبيراً
13:36 | 2022-02-15
15/02/2022 01:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وجودها أساسيّ.. سلعة مرتبطة بالدولار سيرتفع سعرها 50%!
Lebanon 24
وجودها أساسيّ.. سلعة مرتبطة بالدولار سيرتفع سعرها 50%!
12:55 | 2022-02-15
15/02/2022 12:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يهمّ أصحاب الحسابات بالليرة في المصارف.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ يهمّ أصحاب الحسابات بالليرة في المصارف.. ما هو؟
11:32 | 2022-02-15
15/02/2022 11:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة تهزّ الجديدة.. حريقٌ يسلبُ حياة 3 أشخاص من عائلة واحدة! (صور)
Lebanon 24
مأساة تهزّ الجديدة.. حريقٌ يسلبُ حياة 3 أشخاص من عائلة واحدة! (صور)
14:36 | 2022-02-15
15/02/2022 02:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
استراحة موقتة للطقس.. ولكن لا تفرحوا كثيراً الأجواء الشتوية ستعود بقوة في هذا الموعد
Lebanon 24
استراحة موقتة للطقس.. ولكن لا تفرحوا كثيراً الأجواء الشتوية ستعود بقوة في هذا الموعد
00:30 | 2022-02-16
16/02/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:00 | 2022-02-16
قروض الـ1500... ما مصيرها؟
07:26 | 2022-02-16
الثلوج تختلط مع النفايات... صحة المواطن في خطر! (صور)
10:57 | 2022-02-16
جامعة LAU نفت حصول اي اشكال في حرم بيروت
10:47 | 2022-02-16
الجيش: تخريج دورة مدرب طيران على طوافة UH-1H
10:14 | 2022-02-16
السفيرة الاميركية زارت وزارة الثقافة
10:12 | 2022-02-16
مؤسسة "ديان" نظمت حفل توزيع شهادات للرابحين في الـ"EEST Program"
فيديو
سيارة إقتصادية... "هيونداي" تطرح "Solaris" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
سيارة إقتصادية... "هيونداي" تطرح "Solaris" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-16
16/02/2022 18:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
منازل تهدّمت وسيارات انجرفت... أمطار تُغرق شوراع البرازيل وتقتل 24 شخصا (فيديو)
Lebanon 24
منازل تهدّمت وسيارات انجرفت... أمطار تُغرق شوراع البرازيل وتقتل 24 شخصا (فيديو)
07:30 | 2022-02-16
16/02/2022 18:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل زفاف يتحوّل إلى مأساة... وفاة والدة العريس بين ذراعي إبنها (فيديو)
Lebanon 24
حفل زفاف يتحوّل إلى مأساة... وفاة والدة العريس بين ذراعي إبنها (فيديو)
05:51 | 2022-02-16
16/02/2022 18:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact