رعد: الخيار الوحيد في مسيرة الأمة هو المقاومة

أحيا "حزب الله" "ذكرى الشهداء القادة": الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي وعماد مغنية بمراسم تكريمية، أقامها عند ضريح الشيخ راغب حرب في بلدة جبشيت الجنوبية، في حضور رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، معاون رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" الشيخ عبد الكريم عبيد، مسؤول منطقة الجنوب الثانية في الحزب علي ضعون، عائلة شيخ الشهداء وشخصيات وفاعليات وعوائل الشهداء.وأدت ثلة من مجاهدي المقاومة قسم العهد والوفاء للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وألقى النائب رعد كلمة أكد فيها "مضي المقاومة على درب الشهداء ونهجهم" مشددا على أن "الخيار الوحيد الذي يجب أن يبقى في مسيرة الأمة والوطن هو خيار المقاومة الذي خط بدماء الشهداء القادة، وكل الشهداء الذين جعلوا هذا الوطن محصنا أمام الإعتداءات الصهيونية والتكفيرية وجعلوا من معادلتهم معادلة حماية الوطن".بدوره عاهد الشيخ عبيد القادة الشهداء بالنصر الحاسم وتحرير فلسطين.وجدد الشيخ اسماعيل حرب شقيق الشيخ راغب الوعد بالمضي على طريق المقاومة والشهادة.بعدها وضع رعد والحضور اكليل الورد على ضريح الشيخ راغب حرب.