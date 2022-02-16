أبو الحسن: ماذا وراء إعادة طرح الـ MEGACENTER؟

غرد النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر": "ماذا وراء إعادة طرح الـ megacenter من جديد؟ بخاصة بعدما أقفلت الأبواب والنوافذ بوجه تمرير إقتراح قانون لإسقاط حق المغتربين بالتصويت وبعدما اتخذ القرار لتوفير إعتمادات الانتخابات، بيكفي مناورات وبدع. بدأت لحظة الحقيقة تقترب فاستعدوا لها بدل الهلع ومحاولات الهروب إلى الأمام".

ماذا وراء إعادة طرح ال #megacenter من جديد؟ خاصةً بعدما أُقفلت الأبواب والنوافذ بوجه تمرير إقتراح قانون لإسقاط حق #المغتربين بالتصويت وبعدما إتّخذ القرار لتوفير إعتمادات #الإنتخابات، بيكفي مناورات وبِدع! بدأت لحظة الحقيقة تقترب فإستعدوا لها بدل الهلع ومحاولات الهروب إلى الأمام. — Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) February 16, 2022