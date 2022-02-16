أبو الحسن: ماذا وراء إعادة طرح الـ MEGACENTER؟

ماذا وراء إعادة طرح ال #megacenter من جديد؟ خاصةً بعدما أُقفلت الأبواب والنوافذ بوجه تمرير إقتراح قانون لإسقاط حق #المغتربين بالتصويت وبعدما إتّخذ القرار لتوفير إعتمادات #الإنتخابات، بيكفي مناورات وبِدع! بدأت لحظة الحقيقة تقترب فإستعدوا لها بدل الهلع ومحاولات الهروب إلى الأمام.
— Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) February 16, 2022
ماذا وراء إعادة طرح ال #megacenter من جديد؟ خاصةً بعدما أُقفلت الأبواب والنوافذ بوجه تمرير إقتراح قانون لإسقاط حق #المغتربين بالتصويت وبعدما إتّخذ القرار لتوفير إعتمادات #الإنتخابات، بيكفي مناورات وبِدع! بدأت لحظة الحقيقة تقترب فإستعدوا لها بدل الهلع ومحاولات الهروب إلى الأمام.