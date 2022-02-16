لبنان

محتجون يقفلون الطريق في البداوي... ما السبب؟

Lebanon 24
16-02-2022 | 01:56
A-
A+
Doc-P-919040-637805986139540382.jpeg
Doc-P-919040-637805986139540382.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن محتجين أقفلوا الطريق في البداوي لبعض الوقت احتجاجا على انقطاع الكهرباء.
 
مواضيع ذات صلة
مواطنون يقطعون طريق البداوي إحتجاجاً على انقطاع الكهرباء
lebanon 24
16/02/2022 18:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد البداوي محلة الاكومي بالاتجاهين
lebanon 24
16/02/2022 18:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24
خطط الكهرباء مكدّسة في الوزارة ... "بس ما خلّونا نشتغل"
lebanon 24
16/02/2022 18:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس وزراء هادئ أقرّ إعتمادات الانتخابات.. واستكمال درس خطة الكهرباء في جلسة لاحقة
lebanon 24
16/02/2022 18:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24

البداوي

الكهرباء

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2022-02-16
07:26 | 2022-02-16
10:57 | 2022-02-16
10:47 | 2022-02-16
10:14 | 2022-02-16
10:12 | 2022-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website