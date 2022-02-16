هل فرجت على خط جدول أسعار المحروقات؟

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث إلى "الوكالة الوطنية للاعلام"، أنه أجرى اتصالات مع المديرية العامة للنفط ووزارة الطاقة واكدوا له ان جدول اسعار المحروقات سيصدر خلال ساعات على عكس ما يشاع.