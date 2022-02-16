لبنان

عبدالله: لمضاعفة المبالغ المخصصة للأمراض السرطانية والمستعصية

Lebanon 24
16-02-2022 | 02:11
A-
A+
Doc-P-919047-637805996248250268.jpg
Doc-P-919047-637805996248250268.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر": "مع كل الجهود التي يبذلها وزير الصحة العامة وفريق عمله، لن تنتظم عملية تأمين الأدوية السرطانية، وأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، بدون مضاعفة المبلغ المخصص لذلك من المصرف المركزي، أي 50 مليون دولار شهريا، بدل مبلغ ال 25 مليون، المعتمد حاليا. طالبنا بذلك سابقا، ونكرره اليوم".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2022-02-16
07:26 | 2022-02-16
10:57 | 2022-02-16
10:47 | 2022-02-16
10:14 | 2022-02-16
10:12 | 2022-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website