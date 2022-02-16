عبدالله: لمضاعفة المبالغ المخصصة للأمراض السرطانية والمستعصية

غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر": "مع كل الجهود التي يبذلها وزير الصحة العامة وفريق عمله، لن تنتظم عملية تأمين الأدوية السرطانية، وأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، بدون مضاعفة المبلغ المخصص لذلك من المصرف المركزي، أي 50 مليون دولار شهريا، بدل مبلغ ال 25 مليون، المعتمد حاليا. طالبنا بذلك سابقا، ونكرره اليوم".

مع كل الجهود التي يبذلها وزير الصحة العامة وفريق عمله،لن تنتظم عملية تأمين الأدوية السرطانية ،وأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة ،بدون مضاعفة المبلغ المخصص لذلك من المصرف المركزي ،

أي ٥٠ مليون دولار شهريا ،بدل مبلغ ال ٢٥ مليون، المعتمد حاليا.

طالبنا بذلك سابقا ،ونكرره اليوم... — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) February 16, 2022