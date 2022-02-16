بعد خطفه أمس في بعلبك.. نهاية سعيدة لخالد السرغاني

(الجديد)

تمكنت دورية من مديرية مخابرات الجيش وبعملية أمنية من تحرير المخطوف خالد السرغاني الذي خطف عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء من ساحة ناصر في مدينة بعلبك.وسمعت أصوات اطلاق رصاص في المدينة ابتهاجا بتحريره.