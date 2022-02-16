لبنان

بعد خطفه أمس في بعلبك.. نهاية سعيدة لخالد السرغاني

Lebanon 24
16-02-2022 | 02:16
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تمكنت دورية من مديرية مخابرات الجيش وبعملية أمنية من تحرير المخطوف خالد السرغاني الذي خطف عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء من ساحة ناصر في مدينة بعلبك.
وسمعت أصوات اطلاق رصاص في المدينة ابتهاجا بتحريره.
(الجديد)
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مخابرات الجيش

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