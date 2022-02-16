لبنان

إقفال مصلحة تسجيل السيارات في صيدا.. اليكم السبب!

Lebanon 24
16-02-2022 | 02:45
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أقفلت مصلحة تسجيل السيارات "النافعة" في صيدا اليوم أبوابها  بسبب وجود حالات كورونا في قسم المالية، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
 
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