بالجرم المشهود...توقيف شبكات تروج العملة المزيفة في هذه المناطق!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج العملة المزيفة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول شبكة تنشط في هذا المجال ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية أفراد الشبكة، وبنتيجة الجهود الحثيثة والاستقصاءات المكثّفة، توصلّت الى تحديد هوية كامل أفرادها، وهم كل من السوريين:خ. ع. (مواليد عام 1964)ر. ك. (مواليد عام 1997)م. ج. (مواليد عام 1996)أ. ع. (مواليد عام 1998)بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.بتاريخ 7-2-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، ألقت قوّة من الشّعبة القبض على الأول، بالجرم المشهود، في محلّة انطلياس، أثناء قيامه بترويج العملة المزيّفة. وبالتزامن، نفّذت دوريات الشّعبة كمينًا محكمًا في محلّة الدّورة، نتج عنه توقيف باقي أفراد الشبكة، على متن دراجتَين آليتَين، تبين أنّ إحداها مسروقة.كما ضُبط أوراق نقدية مزيّفة بقيمة /6200/ دولار أميركي، و/20/ حبّة مخدّرة "كبتاغون"، وسكين، وأجهزة خلوية ومبلغ بالعملة اللبنانية.كذلك ضُبط في مكان إقامة (خ. ع.)، في محلّة سن الفيل، أوراق نقدية مزيّفة بقيمة/ 9800/ دولار أميركي.بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة تشكيلهم عصابة لترويج العملة المزيّفة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وبتعاطيهم المخدّرات. واعترف الموقوف الثاني أنه متورطٌ بتهريب الأشخاص عبر الحدود.أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.