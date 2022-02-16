​الجيش يوقف شخصين على حاجز حربتا البقاعية.. إليكم التفاصيل

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن الجيش أوقف لبنانيا وسوريا وبحوزتهما كمية من المخدرات وحبوب الكبتاغون على حاجز حربتا في البقاع الشمالي.

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