لبنان

​الجيش يوقف شخصين على حاجز حربتا البقاعية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-02-2022 | 03:06
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن الجيش أوقف  لبنانيا وسوريا وبحوزتهما كمية من المخدرات وحبوب الكبتاغون على حاجز حربتا في البقاع الشمالي.
وسلما الى المراجع المختصة لكشف باقي التفاصيل
 
 
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