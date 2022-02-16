لبنان

متقاعدو قوى الامن تجمعوا عند مدخل صيدا الشمالي استعدادا للتوجه الى بيروت

Lebanon 24
16-02-2022 | 02:53
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تجمع صباح اليوم عدد كبير من متقاعدي قوى الامن الداخلي من صيدا والجنوب عند مدخل صيدا الشمالي، استعدادا للانطلاق الى بيروت والمشاركة مع زملائهم في المناطق بالتحرك المركزي للمطالبة بحقوقهم ولا سيما بالاستشفاء والطبابة. 
 
ووصف المشاركون اليوم "بيوم غضب"، مؤكدين أن "التحرك مطلبي بحت بعدما تآكلت الرواتب بفعل انهيار العملة الوطنية وتآكل مؤسسات الدولة وباتوا يعانون ما يعانونه من اذلال على ابواب المستشفيات"، معتبرين ان "الطبابة والاستشفاء هي ادنى الحقوق بالنسبة لهم بعدما باتوا على التقاعد وافنوا سنوات عمرهم في خدمة السلك العسكري".
 
وشددوا على "ضرورة التفات المسؤولين الى مطالبهم لان الوضع لم يعد يحتمل". 
 
وكان المشاركون قد تجمعوا صباحا عند مدخل صيدا الشمالي حيث اصطف عدد من الباصات، ورفعوا الاعلام اللبنانية ورايات المؤسسة الامر الذي تسبب بزحمة سير خانقة في المكان. 
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