منتحل 3 شخصيات يقع في قبضة القوى الأمنية

اوقفت القوى الامنية في بلدة مرياطة السوري (م . ج) لاقدامه على سرقة مبالغ مالية ومجوهرات، وفق مندوبة "لبنان 24".



يذكر ان الموقوف منتحل شخصية بثلات اسماء مصطفى، وعبد الستار، عبد الله.