لبنان

منتحل 3 شخصيات يقع في قبضة القوى الأمنية

Lebanon 24
16-02-2022 | 03:25
A-
A+
Doc-P-919067-637806042634498937.jpg
Doc-P-919067-637806042634498937.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اوقفت القوى الامنية في بلدة مرياطة السوري (م . ج) لاقدامه على سرقة مبالغ مالية ومجوهرات، وفق مندوبة "لبنان 24".

 يذكر ان الموقوف منتحل شخصية بثلات اسماء  مصطفى، وعبد الستار، عبد الله.
 
 
مواضيع ذات صلة
هذا النوع من السرقة نشط كثيراً في طرابلس! (صورة)
lebanon 24
16/02/2022 18:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
طريقة لسرقة السيارات لا تخطرُ على البال.. هذا ما حصل في زغرتا!
lebanon 24
16/02/2022 18:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المرضى في هذا المستشفى تعرضوا لسرقة هواتفهم الذكية
lebanon 24
16/02/2022 18:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال محاولتهم سرقة 4 منازل... هذا ما حصل (صور)
lebanon 24
16/02/2022 18:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24

القوى الامنية

سرقة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2022-02-16
07:26 | 2022-02-16
10:57 | 2022-02-16
10:47 | 2022-02-16
10:14 | 2022-02-16
10:12 | 2022-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website