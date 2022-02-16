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لبنان
منتحل 3 شخصيات يقع في قبضة القوى الأمنية
Lebanon 24
16-02-2022
|
03:25
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اوقفت القوى الامنية في بلدة مرياطة السوري (م . ج) لاقدامه على سرقة مبالغ مالية ومجوهرات، وفق مندوبة "لبنان 24".
يذكر ان الموقوف منتحل شخصية بثلات اسماء مصطفى، وعبد الستار، عبد الله.
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