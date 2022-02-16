ماذا يجري داخل نفق حامات؟

تحطم زجاج عدد من الآليات داخل نفق حامات من المسلك الغربي باتجاه البترون - بيروت، بسبب تدل لكابلات كهرباء وحلقات معدنية.



وقد طلبت القوى الامنية من السائقين اخذ الحيطة والحذر ومضاعفة الانتباه وإلتزام جهة اليمين.