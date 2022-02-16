لبنان

ماذا يجري داخل نفق حامات؟

Lebanon 24
16-02-2022 | 03:47
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تحطم زجاج عدد من الآليات داخل نفق حامات من المسلك الغربي باتجاه البترون - بيروت، بسبب تدل لكابلات كهرباء وحلقات معدنية.
 
وقد طلبت القوى الامنية من السائقين اخذ الحيطة والحذر ومضاعفة الانتباه وإلتزام جهة اليمين. 
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نفق حامات

لبنان

البترون

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