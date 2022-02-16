العثور على سيارة محترقة بين بلدتَي إيعات وشليفا... هذه قصتها!

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من فرع المعلومات عثرت على سيارة من نوع "تويوتا - راف فور"، لون أسود، محترقة بين بلدتَي إيعات وشليفا، بالوقت الذي لا تزال الأسباب غير معروف، أي اذا كانت السيارة مسروقة او أن الحريق نتيجة حادث عرضي.