لبنان

العثور على سيارة محترقة بين بلدتَي إيعات وشليفا... هذه قصتها!

Lebanon 24
16-02-2022 | 03:31
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من فرع المعلومات عثرت على سيارة من نوع "تويوتا - راف فور"، لون أسود، محترقة بين بلدتَي إيعات وشليفا، بالوقت الذي لا تزال الأسباب غير معروف، أي اذا كانت السيارة مسروقة او أن الحريق نتيجة حادث عرضي.
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16/02/2022 18:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24

إيعات

شليفا

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