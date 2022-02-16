لبنان

هذا ما اوضحه البراكس عن اسعار المحروقات!

Lebanon 24
16-02-2022 | 04:14
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أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في بيان، ان جدول تركيب اسعار المحروقات اليوم هو نتيجة معادلة بين انخفاض سعر صرف الدولار الاميركي وفقاً لمنصة صيرفة والمعتمد لاصدار جدول تركيب الاسعار وارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية.
 فمصرف لبنان خفض سعر صرف الدولار المؤمن من قبله لاستيراد %85 من البنزين من 20800 الى 20500 ليرة. 
واضاف:" ان سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الاسعار لاستيراد  %15 من البنزين والمحتسب وفقاً  لاسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً لاقى ارتفاعاً بسيطاً من 21115 الى 21139 ليرة".
ولكن بالمقابل ارتفعت اسعار النفط المستوردة فسعر كيلوليتر البنزين ارتفع 13.53 دولار في جدول اليوم.

لبنان

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