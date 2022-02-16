لبنان

منخفض جوي سريع سيضرب لبنان.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
16-02-2022 | 04:18
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الخميس قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، وانخفاض نسبة الرطوبة، على ان يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة.

 

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط، فجر السبت بمنخفض جوي سريع ومحدود الفعالية بحيث يتحول الى متقلب وماطر وينحسر مساء.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11و 19 درجة مئوية )

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات .

 

الخميس: قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، وانخفاض نسبة الرطوبة، على ان يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة.

 

الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وتصبح الأجواء مهيأة بعد منتصف الليل اي فجر السبت لهطول امطار متفرقة.

 

السبت: غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 وما فوق ليعود فيستقر الطقس بدءا من المساء.

 

- الحرارة على الساحل من 12 الى 19 درجة ، فوق الجبال من 6 الى 14 درجة، في الداخل من 5 الى 15 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية ، تتراوح سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد ، يسوء مساء على المرتفعات .

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  18 درجة

- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,22

- ساعة غروب الشمس:  17,22

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