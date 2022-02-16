لبنان

لقاء بين ابو حيدر وسفير نيوزيلندا.. وهذا ما تم بحثه!

Lebanon 24
16-02-2022 | 04:21
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إستقبل المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر سفير نيوزيلندا في لبنان غريغ لويس، وجرى بحث في الاوضاع الاقتصادية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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غريغ لويس

ابو حيدر

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