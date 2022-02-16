لقاء بين ابو حيدر وسفير نيوزيلندا.. وهذا ما تم بحثه!

إستقبل المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر سفير نيوزيلندا في لبنان غريغ لويس، وجرى بحث في الاوضاع الاقتصادية والعلاقات الثنائية بين البلدين.