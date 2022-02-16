لبنان

محتجون يقطعون طريق صيدا البحرية.. ماذا يحصل؟ (صور)

Lebanon 24
16-02-2022 | 04:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قطع طريق صيدا البحرية من قبل اصحاب بسطات السمك، من دون ذكر السبب.
 
 
 
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صيدا

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