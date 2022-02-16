القضاة ومساعدوهم في يوم الإعتكاف الثاني

لليوم الثاني على التوالي، يتوقف العمل بشكل شبه كامل في دوائر وأقلام قصر العدل في بيروت، بالتزامن مع الإعتكاف التحذيري الشامل الذي أعلن عنه القضاة والمساعدون القضائيون لمدة أسبوع من تاريخ 15/2/2022.وقد تم التوافق على تسمية موظف واحد لإستقبال الدعاوى الخاضعة لآخر يوم من المهل القانونية (إستئناف، إعتراض، عرض وإيداع) فقط وحصراً، وهذا الأمر ينسحب على كل قصور العدل في المحافظات.