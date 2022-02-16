لبنان

مدير معهد العلوم الاجتماعية "3": دعم الجامعة اللبنانية واجب وطني.

Lebanon 24
16-02-2022 | 06:07
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 أكّد مدير معهد العلوم الاجتماعية "3" في الجامعة اللبنانية  الدكتور كلود عطية على أهمية دعم مطالب الجامعة اللبنانية والوقوف إلى جانب أساتذتها وموظفيها ومدربيها. ودعى كل    الأساتذة والموظفين والطلبة إلى المشاركة في كل التحركات والإضرابات والاعتصامات التي ينظمها أهل الجامعة. 

وقال الدكتور عطية في بيانه: الجامعة اللبنانية التي تضم أكثر من 86 ألف طالب من كل المناطق اللبنانية هي المشروع النهضوي العلمي والثقافي والإنتاجي للدولة، وبالتالي لا بد من دعم الاستراتيجية التي وضعها رئيس الجامعة البروفسور بسام بدران لإنجاز كل الملفات العالقة منذ سنوات وتوفير الدعم المالي لضمان استمرارية الجامعة على كل المستويات: 
من زيادة موازنة صندوق التعاضد، إلى ضرورة إقرار ملفات الملاك والتفرغ بعيدا عن "المحاصصات الطائفية"وتعيين عمداء أصيلين.

وتابع الدكتور عطية:  يكفي تهميشا لدور الجامعة اللبنانية بالسياسة المالية الخانقة للحكومة، حيث لم يعد مقبولا في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة أن تبقى موازنة الجامعة على حالها. وبالتالي على مجلس الوزراء أن يعمل على مضاعفة موازنتها والنظر برواتب أساتذتها وأوضاعهم المعيشية.. فالأستاذ الجامعي هو قيمة علمية وثقافية ووطنية مضافة، ومكانه الطبيعي بين طلابه في القاعات وليس في الطرقات!
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