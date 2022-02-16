عون استقبل رياشي واطلع من حبيب على خطة عمل مصرف الاسكان

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي التي اكدت دعم الرئيس عون لمشروع التحول الرقمي وتنمية القطاع العام والنهوض به ومكافحة الفساد.واستقبل الرئيس عون المدير العام الجديد لمصرف الإسكان انطوان حبيب، واطلع منه على خطة عمل المصرف في المرحلة المقبلة، لا سيما خطة التمويل والاقتراض من خلال قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.