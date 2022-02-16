لبنان

كلمة لنصر الله اليوم بهذه المناسبة

Lebanon 24
16-02-2022 | 06:44
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يتحدث الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، عند الثالثة من عصر اليوم، في المهرجان الذي ينظمه حزب الله "تعظيما لشهادة قادة المقاومة"، في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت.
المصدر: الوكالة الوطنية
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السيح حسن نصرالله

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