كلمة لنصر الله اليوم بهذه المناسبة

يتحدث الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، عند الثالثة من عصر اليوم، في المهرجان الذي ينظمه حزب الله "تعظيما لشهادة قادة المقاومة"، في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت.