لبنان

المفتي قبلان: المقاومة اليوم أكبر ضمانات لبنان ودولته وسيادته وسلمه الأهلي

Lebanon 24
16-02-2022 | 07:05
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 أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي: 
"مع الشيخ راغب حرب كان الشعار: لا مصافحة، والخيار مقاومة. ومع السيد عباس الموسوي كان الشعار: مصير لبنان وكيانه يتوقف على المقاومة، وفي الداخل كان الشعار: سنخدمكم بأشفار عيوننا. ومع الحاج عماد مغنية أصبح لبنان قوة تعيد ترتيب أوزان القوة لحماية لبنان والمنطقة، والحجر الأساس إمام الوطن والمقاومة السيد موسى الصدر، ومع شهادة القادة الثلاث تألق النصر ليعيد كتابة مجد لبنان. واليوم المقاومة أكبر ضمانات لبنان ودولته وسيادته وسلمه الأهلي وشراكته الوطنية، ولم يمر بتاريخ المنطقة والعالم مقاومة أشرف وأعظم وأمكن وأنزه وأكثر إخلاصا ووطنية من مقاومة لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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