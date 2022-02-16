الانفاق على القاعدة الاثني عشرية غدا في لجنة المال

دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى جلسة الحادية عشرة قبل ظهر غد، في حضور وزير المال يوسف الخليل، وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8728 الرامي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على اساس القاعدة الاثني عشرية.ويأتي توقيت الدعوة لاقرار هذا القانون في حال انجازه قبل الجلسة التشريعية المقررة الاثنين المقبل وقبل الشروع في دراسة موازنة 2022.