مجموعة من الجرحى على طريق صيدا البحرية... ما القصة؟ (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط عدد من الجرحى عند الطريق البحرية لمدينة صيدا بسبب اشكال وقع بين الجيش واصحاب "عربات السمك".

يذكر ان أصحاب "عربات السمك" قاموا بقطع طريق صيدا البحرية اعتراضا على ازالة القوى الأمنية مجموعة "عربات" مخالفة في صيدا.