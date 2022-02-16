الثلوج تختلط مع النفايات... صحة المواطن في خطر! (صور)

بعد العواصف الثلجية الأخيرة التي شهدتها البلاد، إختلطت الثلوج بالنفايات المتراكمة التي لم يتم رفعها على مدار اسبوع كامل او أكثر.

وعليه، يتساءل البيئيون حول مصير مياه الشفة ومياه الري التي تشكل الثلوج مصدرا اساسيا لها، وعن صحة المواطن الذي يستخدم هذه المياه في يومياته بشكل مستمر.