دريان بحث في الاوضاع مع زواره

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من الهيئة التأسيسية لمجلس بيروت الوطني الذي أطلعه على النظام الداخلي للمجلس، وأهدافه، وأسباب تأسيسه، وجرى البحث في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية في بيروت.واستقبل مفتي الجمهورية وفدا من جمعية "الأرز" برئاسة زكريا فخرو وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ زياد الصاحب، واطلع من الوفد على أوضاع المسلمين في ألمانيا، وعلى بعض المشاريع المستقبلية التي يجري التحضير لها لمدينة بيروت.والتقى وفدا من نقابة تجار الخضر والفاكهة بالمفرق برئاسة سهيل المعبي، وجرى البحث في موضوع سوق الخضر في ارض جلول، متمنين على" سماحته دعمهم في استلام سوق الخضار وافتتاحه وتشغيله في اقرب وقت".