بوحبيب عقد سلسلة لقاءات ديبلوماسية

عقد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب سلسلة لقاءات ديبلوماسية مع عدد من السفراء استهلها بلقاء مع سفير العراق لدى لبنان حيدر البراك الذي تمنى خلال اللقاء تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصا عمل اللجنة المشتركة اللبنانية- العراقية التي ستجتمع قريبا لمناقشة مواضيع عدة ابرزها العمل على إعادة تفعيل خط انابيب البترول التي كانت تزود لبنان بالنفط من مرفأ كركوك العراقي الى مرفأ طرابلس اللبناني، والغاء تأشيرات الدخول بين الدولتين وزيادة الصادرات بينهما.كما التقى الوزير بو حبيب سفيرالجمهورية الاسلامية الايرانية محمد فيروزنيا وتم البحث في بعض الملفات الإقليمية و تطوير العلاقات الثنائية .وتسلم الوزير بو حبيب رسالة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور احمد عوض بن مبارك نقلها اليه القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة اليمن لدى لبنان صالح سالمين البحسني .