لبنان

إحالة سوري على القضاء المختص... التحق بـ"السلس" و"أبو السوس" وانضم لداعش في معارك عرسال ضدّ الجيش

Lebanon 24
16-02-2022 | 07:45
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أحالت مديرية المخابرات السوري أحمد فايز جبلي على القضاء المختص لانتمائه إلى تنظيمات إرهابية والقتال إلى جانبها في الأراضي السورية حيث التحق بمجموعة السوري أحمد زكريا سيف الدين الملقب بـ"السلس" ضمن كتائب الفاروق، ثم بمجموعة السوري موفق الجربان الملقب بـ "أبو السوس".
وقد دخل المدعو جبلي مع أفراد مجموعته في وقت لاحق إلى جرود بلدة عرسال حيث انضموا إلى تنظيم داعش وتابعوا إلى جانب التنظيم المذكور دورات عسكرية.
وشارك مع أفراد مجموعته في معركة عرسال ضد الجيش اللبناني خلال العام 2014، حين حاولوا اقتحام حاجز وادي حميد ولم يتمكنوا من ذلك، ثم توجهوا إلى حاجز الحصن وتبين أن مجموعة أخرى قد سبقتهم وهاجمته، فقاموا بمهاجمة مركز المهنية وقاتلوا ضد الجيش لحين انتهاء المعركة.
 
 
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