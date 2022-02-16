لبنان

تضامن من الاتحاد العام للصحافيين العرب: قرار "دويتشيه فيلليه" صدر تحت الضغط الاسرائيلي

Lebanon 24
16-02-2022 | 08:25
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تلقت نقابة محرري الصحافة اللبنانية كتابا من الاتحاد العام للصحافيين العرب، ردا على كتاب النقابة، يعلن تضامنه مع الزميلين المفصولين من مؤسسة "دوتشيه فيلليه"الالمانية باسل العريضي وداود ابراهيم.

 وجاء في كتاب الاتحاد:"يستنكر الاتحاد العام للصحفيين العرب القرار التعسفي الذى اتخذته مؤسسة " دويتشيه فيلليه " الألمانية بحق الزميلين اللبنانيين باسل العريضي وداود إبراهيم وثلاثة من زملائهما من جنسيات عربية ، وفصلهم من العمل بذريعة واهية ومشبوهة تدل على إرتهان هذه المؤسسة المطلق للوبي الصهيوني وأن الإدعاء بأنهم معادون للسامية يصب في هذا الإتجاه حيث إنهما لم يقدما منذ بدء عملهما مع مؤسسة " دويتشيه فيلليه " على أي تصرف قولا وكتابة يخالف أنظمة المؤسسة وقواعد سلوكها، وكانا فى قمة التزامهما المهني وعرفا بالدقة والأمانة ". 
 
اضاف:"إن قرار المؤسسة الألمانية غير عادل وصدر تحت وطأة الضغط الاسرائيلي وليس فيه ذرة من الديمقراطية والشفافية والإنصاف". 

وختم مؤكدا"إن الاتحاد العام للصحفيين العرب يتضامن مع نقابة محرري الصحافة اللبنانية فى الدفاع عن الزميلين باسل العريضي وداود إبراهيم وزملائهما الثلاثة وسيشارك فى اتخاذالإجراءات القانونية كافة للمحافظة على حقوقهما ودعمهما الى أقصى الحدود".
المصدر: الوكالة الوطنية
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